Amatucci crea, segnano Duncan e Ikonè. Grave errore di Milenkovic fa segnare il Lugano. Jovic sciupa

Il racconto di primo tempo di Fiorentina-Lugano, squadra viola in vantaggio per 2-1, espulso un giocatore della squadra svizzera

Fiorentina in campo contro il Lugano per l'ultima amichevole ufficiale prima del ritorno in campo in serie A il 4 gennaio contro il Monza. Squadra viola che soffre particolarmente nei primi 5 minuti con gli svizzeri che vanno due volte vicino al gol. Fiorentina che poi va in vantaggio grazie al gol di Duncan che con un grande tiro da fuori area ha trovato la rete dopo l'appoggio di Ikonè. Raddoppio che arriva pochi minuti dopo grazie ad una grandissima azione personale di Amatucci che scambia con i compagni e poi serve Ikonè che non deve fare altro che spingere la palla in rete. Lugano che poi accorcia le distanza dopo un liscio clamoroso di Milenkovic che ha cercato l'anticipo a metà campo, mancando la palla, ha spalancato il campo per gli avversari. Al minuto 24 Jovic si mangia un gol a porta praticamente spalancata da pochi passi dopo bella azione con i tocchi di Milenkovic, Dodò e Saponara. Da segnalare un bruttissimo fallo del 77 Macek su Dodò, l'arbitro non ha avuto esitazioni ed ha estratto il cartellino rosso.

CAMBIA IL VOLTO SOCIAL DELLA FIORENTINA

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