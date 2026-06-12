Nazione rivela: “Amatucci tornerà alla Fiorentina. Grosso e Paratici decideranno il suo futuro”
Per caratteristiche è il vice ideale di Fagioli
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 08:32
E' finita senza gloria la stagione al Las Palmas di Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha disputato un'ottima annata in regia con 42 presenze e 5 assist, ma il Las Palmas si è dovuto arrendere nella semifinale play off per andare in Liga con il Malaga.
Il club delle Canarie avrebbe la possibilità di riscattarlo per 5 milioni, ma la mancata promozione lo farà tornare a Firenze. Dove Grosso e Paratici dovranno deciderne il futuro. Per caratteristiche può essere l'ideale vice Fagioli. Il contratto col club viola scadrà nel 2028. Lo scrive La Nazione.