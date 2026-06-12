Nazione rivela: “Amatucci tornerà alla Fiorentina. Grosso e Paratici decideranno il suo futuro”

Per caratteristiche è il vice ideale di Fagioli

E' finita senza gloria la stagione al Las Palmas di Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha disputato un'ottima annata in regia con 42 presenze e 5 assist, ma il Las Palmas si è dovuto arrendere nella semifinale play off per andare in Liga con il Malaga.

Il club delle Canarie avrebbe la possibilità di riscattarlo per 5 milioni, ma la mancata promozione lo farà tornare a Firenze. Dove Grosso e Paratici dovranno deciderne il futuro. Per caratteristiche può essere l'ideale vice Fagioli. Il contratto col club viola scadrà nel 2028. Lo scrive La Nazione.