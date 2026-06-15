Amatucci fuori dal progetto Fiorentina. Corriere dello Sport: "Tornerà a Firenze per ripartire subito"

Il Las Palmas non lo riscatterà

Si è conclusa anche la stagione di Lorenzo Amatucci: il classe 2004 di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Las Palmas ha perso la semifinale playoff per la promozione in Liga contro il Malaga.

Nonostante la centralità avuta in termini di minutaggio nell’isola di Gran Canaria (42 partite disputate da agosto a oggi) il centrocampista cresciuto nelle giovanili viola non sarà riscattato dagli spagnoli e tornerà a Firenze, ma per ripartire subito. Lo scrive il Corriere dello Sport.