Dalle Mura lascia Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di viola e si accasa al Cosenza in Serie B

Il difensore classe 2002 lascia il club gigliato per trasferirsi a titolo definitivo in Calabria per affrontare la Serie B

Christian Dalle Mura, ex prodotto del settore giovanile viola, ha lasciato Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di Fiorentina ed una sola presenza in prima squadra. Dopo i prestiti a Spal, Pordenone, Reggina, Cremonese e Ternana il centrale diventa un nuovo giocatore del club calabrese come annunciato dalla società sul proprio sito:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura proveniente dall’ACF Fiorentina. Il difensore centrale mancino, nato a Pietrasanta (Lucca) nel 2002, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo con un accordo valido fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. È un giocatore duttile che può giostrare sia da centrale che da braccetto, capace di impostare ha una buona visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile viola fa il suo esordio in Serie A nell’agosto 2020 in Fiorentina-Spal. Poi le esperienze in Serie B, dove con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana colleziona 67 presenze. Annovera anche 44 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre (dall’Under 15 all’Under 21).

Benvenuto Christian nel branco rossoblù!".

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