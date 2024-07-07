La Fiorentina scarica Dalle Mura. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà a Cosenza

Non sarà alla Fiorentina il futuro di Dalle Mura. Il centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile viola ad un passo dalla cessione

Si profila un nuovo addio alla Fiorentina, anche se rimane da capire se a titolo temporaneo o definitivo, per Christian Dalle Mura. Il centrale difensivo classe 2002 nelle ultime stagioni ha vissuto esperienze in Serie B con Reggina (9 presenze), Cremonese, Pordenone (17 presenze), SPAL (29 presenze) e Ternana (14 presenze) e presto potrebbe arrivarne un'altra. Stando, infatti, a quanto riportato da LaCnews24 il Cosenza ha trovato l'accordo per l'approdo del calciatore nativo di Pietrasanta alla corte di Massimiliano Alvini. Ancora non è, però, chiara la formula del trasferimento. Nel frattempo Dalle Mura è stato convocato dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino per il ritiro precampionato che prenderà il via il prossimo 10 luglio al 'Viola Park'.

CECCARINI E LA SITUAZIONE SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/ceccarini-la-fiorentina-ha-fatto-un-sondaggio-per-gudmundsson-il-discorso-potrebbe-riaprirsi/259953/