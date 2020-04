Quando si tornerà a giocare, uno dei calciatori da riscoprire è Kevin Agudelo conosciuto anche come Toto. Secondo Il Corriere dello Sport Pradè ha visto nel colombiano un calciatore che a centrocampo potrà fare la differenza. Per il momento nella sua ex squadra, il Genoa ha sempre giocato in modo offensivo ma la Fiorentina mira a creare un regista dai piedi buoni e con una grande visione di gioco. Servirà pazienza per vedere se il club gigliato ha il nuovo Pizarro.