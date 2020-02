Jorge Fernando Perdomo, presidente dell’Atletico Huila, ha confermato le azioni legali contro il Genoa a causa delle violazioni delle condizioni di trasferimento di Kevin Agudelo. Il Genoa non solo non ha pagato l’Atletico Huila, ma non ha chiesto il consenso del club che possiede il 10% del cartellino.

