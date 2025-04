Gosens: “Mondiale 2026 mia ultima chance con la Germania. Piansi quando fui escluso nel 2022”

Robin Gosens guarda avanti con determinazione. Dopo aver mancato la convocazione per il Mondiale in Qatar nel 2022 e per gli Europei del 2024, il laterale della Fiorentina ha parlato al Der Spiegel dei suoi obiettivi futuri, focalizzandosi in particolare sul sogno, ancora vivo, di indossare la maglia della Nazionale tedesca sotto la guida di Julian Nagelsmann.

“Sono piuttosto rilassato riguardo al periodo successivo alla mia carriera. L’unica cosa che mi spaventa è il fatto che la Coppa del Mondo 2026 sia la mia ultima possibilità concreta di realizzare questo grande sogno di una vita. Non essere stato convocato per i Mondiali del 2022 mi ha sorpreso. Ammettere di essere andato così vicino a realizzare il sogno di una vita è ancora difficile. Ricordo perfettamente la telefonata con Julian Nagelsmann, quando mi disse che non sarei stato convocato: scoppiai a piangere, chiamai subito mia moglie. È stato un momento davvero duro. Col senno di poi, però, devo riconoscere che fu la decisione giusta.”