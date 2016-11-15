Un tempo per Astori, solo venti minuti per Bernardeschi. I voti dei due viola in nazionale in Italia-Germania

Nel pareggio tra Italia e Germania hanno preso parte anche i due giocatori della Fiorentina convocati nella nazionale italiana del ct Ventura

Italia - Germania allo stadio San Siro di Milano è terminata in pareggio per 0-0, c'è stato spazio anche per i due viola in nazionale Federico Bernardeschi e Davide Astori che hanno giocato nel secondo tempo della partita, 45 minuti per Astori, 20 minuti per Bernardeschi. Ecco le loro pagelle a cura di Tuttomercatoweb

Dal 46' Astori 6.5 - Entra benissimo in partita, continuando il lavoro del suo predecessore Romagnoli

Dal 69' Bernardeschi 6 - Buon impatto sulla gara per lui, impegna subito Leno con una rasoiata dal limite.