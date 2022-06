Il pullman dell’Italia arriva tardi allo stadio, in Germania niente scorta ma solo indicazioni stradali

Secondo quanto riportato inizialmente da Rai Sport, c’è stata la possibilità che il calcio d’inizio di Germania-Italia, valida per la Nations League, venisse posticipato in relazione all’arrivo in ritardo del pullman azzurro allo stadio, poichè Mancini e i suoi ragazzi sono stati sorpresi dal congestionamento del traffico tedesco e non si sono presentati all’ingresso dell’impianto all’orario previsto, bensì con venti minuti di ritardo. In Italia di solito la polizia scorta il pullman per farlo arrivare allo stadio il più velocemente possibile mentre questo non avviene in Germania, dove i pullman sono come qualsiasi altro mezzo e gli si mette a disposizione delle squadre solo una vettura che gli indica il percorso giusto.

