Partito l’Europeo 2024, tutto secondo pronostico, i tedeschi asfaltano la Scozia

Dopo settimane di attesa ha finalmente preso il via EURO 2024 , con il match inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. La formazione di Nagelsmann parte quindi con il piede giusto rifilando un secco 5-1 agli avversari, in una sfida praticamente senza storia fin dai primi minuti. I tedeschi non steccano e mostrano a tutte le possibili favorite alla vittoria finale le proprie qualità offensive. In attesa invece di prove più complicate il reparto difensivo, con la Scozia che non è stata in grado di impensierire in alcuna circostanza la porta di Neuer e anche il gol subito, decisamente non apprezzato da Nagelsmann, è però arrivato da una situazione fortuita da palla inattiva. La Germania ha fornito una prestazione brillante sotto tutti i punti di vista, favorita anche dall’inferiorità numerica degli scozzesi, con una nota particolare per Jamal Musiala. L’esterno offensivo del Bayern Monaco ha dato una volta di più dimostrazione del proprio talento, sempre al centro del gioco della Mannschaft, con accelerazioni continue, che gli hanno anche garantito la standing ovation al momento della sostituzione.La gara si apre con la Germania che prende subito in mano il pallino del gioco, girando velocemente il pallone e attaccando per cercare di sbloccare al più presto il risultato. Gli sforzi vengono ripagati già al 10′, quando Wirtz scocca una precisa conclusione dal limite che si infila in rete dopo la deviazione del portiere della Scozia. La formazione di Nagelsmann continua a dominare e nove minuti più tardi è Musiala a trovare il raddoppio con un gran tiro sotto la traversa dopo una bella azione teutonica. Al tramonto del primo tempo ecco l’episodio che di fatto chiude definitivamente il match, con l’espulsione di Porteus che con uno sciagurato intervento causa il rigore trasformato da Kai Havertz. Nella ripresa i ritmi tendono ad abbassarsi un po’, con la Germania che controlla senza problemi e trova con un missile di Fullkrug il gol del 4-0. Anche gli ultimi minuti continuano a regalare emozioni, prima con la Scozia che accorcia le distanze grazie ad uno sfortunato autogol di Rudiger, mentre proprio allo scadere è Emre Can a fissare sul definitivo 5-1 il risultato e a suggellare i tre punti per i tedeschi.

Fonte footballnews24.it

