In 18 anni di presidenza, 6 trofei e 12 qualificazioni europee, ma i laziali contestano

‘Libera la Lazio‘: è questo il motto scandito dai 5mila tifosi biancocelesti che si sono radunati presso lo stadio Flaminio per una manifestazione di protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito. A ridare voce al malcontento dei tifosi laziali, in particolare, è stata l’ultima stagione con un piazzamento in campionato al di sotto delle aspettative, che ha lasciato la squadra fuori dalla Champions League. A pesare, poi, sono anche le dimissioni prima di Maurizio Sarri e poi di Igor Tudor; la scelta di un tecnico dallo scarso “pedigree” come Baroni ha fatto il resto.

Da quando però la società è passata nelle mani di Lotito, l’aquila ha mantenuto un rendimento importante vincendo 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane rimanendo fuori dall’Europa appena 6 volte in 18 anni. E’ sempre arrivata almeno in Europa League e in quattro occasioni in Champions League.

Immaginiamo quale possa essere l’effetto della contestazione su un presidente che recentemente ha dichiarato:

“Alla Lazio contano solo due cose, Claudio Lotito e Claudio Lotito“

