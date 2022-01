Piatek ammette: “In Italia tanta tattica, in Germania difese più aperte, qui poca profondità in attacco”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Piatek, proprio grazie alla domanda di Labaro Viola, ha fatto il paragone tra l’Italia e la Germania con il paragone tra i due campionati in cui ha giocato, queste le sue parole:

“In Italia ci sono tante tattiche, in Germania invece ci sono difese e squadre sono più aperte, c’è più spazio per fare gol e si può giocare in profondità mentre in Italia la linea difensiva è molto vicina alla porta quindi è più difficile giocare in profondità, però io in Italia ho fatto più gol in Italia quindi è più facile più qui, ma è anche più facile segnare quando giochi in una grande squadra come Lipsia, Bayern Monaco e Lipsia” conclude Piatek

