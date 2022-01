Sport Mediaset svela retroscena: “Isco ha chiamato Borja Valero per chiedere della Fiorentina”

Retroscena di mercato svelato dal giornalista Sandro Sabatini in diretta su Italia Uno nel corso di Sport Mediaset, queste le parole di Sabatini sulle voci che vedono la società viola interessata a prendere il fenomeno del Real Madrid Isco, fuori dal progetto di Ancelotti nei blancos e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno: “Isco alla Fiorentina è difficile, resta una suggestione, ma Isco ha chiamato Borja Valero per chiedere informazioni sulla Fiorentina e su Firenze” conclude Sabatini a Sport Mediaset.

