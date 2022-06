Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: “Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo”

Dopo la pesante sconfitta contro la Germania, il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole registrate da TMW:

“Siamo arrabbiati. Non ci sono scuse. Bisogna ripartire guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi: Stasera non ci sono scuse”.

Cosa è successo?

“Ci è mancato tutto stasera. Scuse non ce ne sono. Anche un po’ di stanchezza con cinque gare in 20 giorni a fine caponato e non è facile ma non vogliamo trovare scuse”.

Tanti tifosi arrivati.

“Ci dispiace per i tifosi per quello che hanno visto. Qualche occasione l’abbiamo avuta ma non va bene. Adesso analizzeremo tutto e insieme ripartiremo”.

L’errore sul gol?

“Assolutamente. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia, riposare e ritornare molto più forti”.

La giornalista Rai poi chiede: “Non è la prima volta che commetti questo tipo di errore” (il riferimento è all’errore in Champions League contro il Real Madrid)

Ma Donnarumma non ci sta e risponde per le rime: “Quando è capitato? Col Real Madrid che c’era fallo? Se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra. Se vuoi dare la colpa a me, sono il capitano, mi prendo le mie responsabilità”.

La giornalista risponde: “Tu hai detto che dagli errori si impara”

“Dagli errori si impara. Penso che volete fare ancora questione sugli errori”.

