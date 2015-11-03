Labaro Viola

Notizie Giornalista Fiorentina

Lutto nel giornalismo fiorentino: ci ha lasciato Raffaello Paloscia, penna illustre del mondo viola

25 ottobre 2025 20:28

Allegri attacca un giornalista in conferenza: "Non capisci l'Italiano, mi fate arrabbiare, io vengo sereno"

07 ottobre 2023 00:09

Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo

11 dicembre 2022 20:09

Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"

14 giugno 2022 23:02

La Fiorentina ha chiamato Greta Beccaglia, vicinanza alla giornalista vittima di molestia ad Empoli

28 novembre 2021 14:24

Ultras Fiorentina spintonano giornalista, ora la denuncia. La ricostruzione

27 agosto 2020 17:10

La Serpe: "Tra la primavera e la prima squadra c'è un abisso perchè pressione, velocità…"

08 marzo 2019 22:54

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

30 ottobre 2017 13:46

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