Notizie Giornalista Fiorentina

Lutto nel giornalismo fiorentino: ci ha lasciato Raffaello Paloscia, penna illustre del mondo viola
25 ottobre 2025 20:28
Allegri attacca un giornalista in conferenza: "Non capisci l'Italiano, mi fate arrabbiare, io vengo sereno"
07 ottobre 2023 00:09
Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo
11 dicembre 2022 20:09
Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"
14 giugno 2022 23:02
La Fiorentina ha chiamato Greta Beccaglia, vicinanza alla giornalista vittima di molestia ad Empoli
28 novembre 2021 14:24
Ultras Fiorentina spintonano giornalista, ora la denuncia. La ricostruzione
27 agosto 2020 17:10
La Serpe: "Tra la primavera e la prima squadra c'è un abisso perchè pressione, velocità…"
08 marzo 2019 22:54
Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"
17 novembre 2017 18:56
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