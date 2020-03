Il difensore della Fiorentina, Jacob Rasmussen, in prestito al Erzgebirge Aue ha rilasciato un’intervista a Sport Fyn: “Sono molto contento del mio impiego in campo. Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2, è stato bello e il club è contento della nostra posizione in classifica”. Attualmente il club tedesco si trova all’ottavo posto in classifica e il suo contratto scade il 30 giugno 2020.