Italia-Germania ai Quarti di Nations League: sarà derby viola tra Kean e Gosens

La Nazionale di Spalletti disputerà i quarti di finale di Nations League contro la Germania in una sfida anche all’interno della famiglia viola, infatti il bomber azzurro Moise Kean si troverà contro il terzino tedesco Robin Gosens. I tedeschi hanno vinto il loro girone davanti all’Olanda con 18 gol fatti, 4 presi e soprattutto da imbattuta. Si giocherà il 20 e il 23 marzo, mentre in caso di successo contro la Nazionale di Julian Nagelsmann, l’Italia troverebbe la vincente tra Danimarca e Portogallo. Gli altri quarti sono Croazia-Francia in un remake della finale mondiale in Russia nel 2018 e Olanda-Spagna, finale del mondiale sudafricano nel 2010.