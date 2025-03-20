Kean pronto a prendersi l'Italia: indosserà la 9 contro la Germania. Tribuna per Comuzzo

Moise Kean è pronto a prendersi l'Italia e questa sera indosserà, per la prima volta nella propria carriera, la maglia numero 9 della Nazionale maggiore di calcio contro la Germania. Un'investitura im...

Moise Kean è pronto a prendersi l'Italia e questa sera indosserà, per la prima volta nella propria carriera, la maglia numero 9 della Nazionale maggiore di calcio contro la Germania. Un'investitura importante per Kean, che anche a causa dell'infortunio di Retegui, che ha costretto l'attaccante a tornare a Bergamo anzitempo. Comuzzo, invece, non risulta tra i convocati della prima sfida ai tedeschi e dunque si accomoderà in tribuna. Rimandata l'eventuale scelta del numero alla partita di ritorno che si giocherà a Dortmund domenica sera. Di seguito l'elenco dei numeri scelti dagli Azzurri:

Barella 18, Bastoni 21, Bellanova 2, Buongiorno 4, Calafiori 5, Casadei 23, Di Lorenzo 22, Donnarumma 1, Frattesi 16, Gatti 3, Kean 9, Lucca 15, Maldini 11, Meret 12, Politano 7, Raspadori 10, Ricci 6, Rovella 14, Ruggeri 17, Tonali 8, Udogie 19, Vicario 13, Zaccagni 20.