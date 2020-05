“La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio”. Ad annunciarlo, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, direttamente la cancelliera Angela Merkel, che ha dato il via libera alla ripresa dei campionati in Germania. “Ovviamente – ha detto – bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche”.

Adesso la palla passa alla Federazione tedesca, che giù domani dopo un accordo con i club dovrebbe rendere nota la data per la ripartenza.