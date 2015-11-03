Notizie Merkel Fiorentina

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La Merkel annuncia: "La Bundesliga può ripartire dalla seconda metà di maggio". Adesso la palla passa alle società

06 maggio 2020 16:43

Emergenza Coronavirus, Merkel: "Giocare la Bundesliga a porte chiuse? Si può fare"

11 marzo 2020 15:34

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