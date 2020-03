“Il virus è tra noi, al momento non ci sono vaccini e dobbiamo mettere in conto che il 60-70% della popolazione tedesca verrà infettata”. Angela Merkel sveglia la Germania, e forse l’Europa, dal torpore sull’emergenza relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus. La cancelliera, nella prima conferenza stampa dall’impennata di contagi in Germania, ha parlato anche del calcio: “Giocare senza pubblico non è il peggio che possa capitare”. Infine, ha criticato la lentezza dei Lander (l’equivalente tedesco delle Regioni italiane, ma con competenze molto più ampie dato il sistema federale tedesco) nel decidere sull’annullamento di tutte le manifestazioni con pubblico superiore a mille persone.

