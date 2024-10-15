Gosens: "Ho superato molti colpi bassi ma il duro lavoro ricompensa. Nazionale punto massimo"

Per me resterà sempre straordinario giocare una partita internazionale

Robin Gosens è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale, la Germania, in queste partite di Nations League, pur essendo sceso per pochi minuti in tempo. Queste le sue parole: "È incredibilmente bello aver dribblato di nuovo per la nazionale. È passato esattamente un anno dall'ultima volta che ho provato questa sensazione. Per arrivare di nuovo a questo punto è stato necessario superare molti colpi bassi, battute d'arresto e resistenze. Ma ho dimostrato ancora una volta che il duro lavoro è sempre ricompensato e che è importante non arrendersi mai.

Per me resterà sempre straordinario giocare una partita internazionale. E ognuno può vederla in modo diverso, ma mi è diventato chiaro ancora una volta che in qualche modo rappresentare il proprio Paese sia il punto massimo possibile nella carriera di un atleta".

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