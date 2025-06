Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo

Si è appena conclusa la prima semifinale di Nations League, con un risultato a sorpresa: il Portogallo ha espugnato l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, superando la Germania per 2-1 e conquistando così il pass per la finale dell’8 giugno. A sfidare i lusitani sarà la vincente di Spagna-Francia, in programma domani, sempre in terra tedesca.

Nella serata amara per i padroni di casa, ha trovato spazio anche Robin Gosens. Il laterale sinistro della Fiorentina è entrato in campo al 60’, rilevando Mittelstadt sulla corsia mancina. Una prestazione sufficiente per l’esterno viola. A condannare la Germania è stato un gol di Cristiano Ronaldo, ora allenato da Stefano Pioli, obiettivo sempre più forte per la panchina.