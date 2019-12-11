Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...

Una piccola polemica. Trasformata in opportunità. Dopo 136 giorni di astinenza Mario Gomez è tornato al gol. Lo ha fatto nella vittoria dello Stoccarda (retrocesso l’anno scorso nella seconda division...

Una piccola polemica. Trasformata in opportunità. Dopo 136 giorni di astinenza Mario Gomez è tornato al gol. Lo ha fatto nella vittoria dello Stoccarda (retrocesso l’anno scorso nella seconda divisione tedesca) contro il Norimberga per 3-1. L’ex attaccante della Fiorentina è stato criticato negli ultimi mesi proprio per le troppe occasioni sbagliate. Inaccettabile per uno del suo livello, considerata la poca qualità delle avversarie. In realtà ci si era messa di mezzo la sfortuna. Solo nell’ultima settimana, infatti, a Gomez erano state annullate quattro reti dal Var. Motivo per il quale lo Stoccarda adesso ha pensato a una simpatica (e vagamente polemica) iniziativa di marketing.

Oltre a celebrare il gol del proprio centravanti contro il Norimberga, pubblicando su twitter un post provocatorio (“Vario Gomez”), lo Stoccarda ha deciso di applicare uno sconto sull’acquisto della maglia ufficiale di Gomez. Unica condizione: per pagare la maglietta il 20% in meno bisogna inserire il codice di sconto collegato che, guarda caso, è proprio Var. Un modo simpatico per trasformare la polemica in opportunità per i tifosi.

Gazzetta.it