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Non solo Schweinsteiger. Dopo il "Pray to Italy", anche Ballack preso di mira sui social

Dopo l'eliminazione con la Svezia, sul suo profilo Twitter Ballack  ha lasciato due messaggi (a suo parere) ironici: prima quello di dubbio gusto “Preghiamo per l’Italia“ e poi il più provocatorio “Ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 12:35
Non solo Schweinsteiger. Dopo il "Pray to Italy", anche Ballack preso di mira sui social -
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Dopo l'eliminazione con la Svezia, sul suo profilo Twitter Ballack  ha lasciato due messaggi (a suo parere) ironici: prima quello di dubbio gusto “Preghiamo per l’Italia“ e poi il più provocatorio “Campioni del Mondo adesso?”.

I tweet di Ballack dopo Italia-Svezia

A distanza di mesi i fan italiani si sono vendicati. Questi i commenti maggiormente divertenti sulla pagina fb dell'ex centrocampista:

Le prese di giro a Ballack

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