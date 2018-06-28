Non solo Schweinsteiger. Dopo il "Pray to Italy", anche Ballack preso di mira sui social
Dopo l'eliminazione con la Svezia, sul suo profilo Twitter Ballack ha lasciato due messaggi (a suo parere) ironici: prima quello di dubbio gusto “Preghiamo per l’Italia“ e poi il più provocatorio “Ca...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 12:35
Dopo l'eliminazione con la Svezia, sul suo profilo Twitter Ballack ha lasciato due messaggi (a suo parere) ironici: prima quello di dubbio gusto “Preghiamo per l’Italia“ e poi il più provocatorio “Campioni del Mondo adesso?”.
A distanza di mesi i fan italiani si sono vendicati. Questi i commenti maggiormente divertenti sulla pagina fb dell'ex centrocampista: