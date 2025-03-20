Kean: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann è stato bravo, a Dortmund per ribaltarla"

Il centravanti viola ha mostrato la solita determinazione senza però riuscire a segnare. La qualificazione, sostiene Kean, è ancora aperta

Al termine della partita Italia-Germania 1-2 in Nations League, Moise Kean ha rilasciato dichiarazioni che riflettono tanto la sua determinazione quanto la consapevolezza dei margini di miglioramento della squadra azzurra:

"È importante aiutare la squadra e portare a casa il risultato", ha esordito l’attaccante della Fiorentina, sottolineando l'importanza di contribuire alla causa collettiva, anche quando il risultato non è quello sperato. Kean ha poi parlato della sua grande occasione, che avrebbe potuto riaprire la partita: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann ha fatto una parata incredibile. È stato davvero bravo."

Riguardo alla prestazione complessiva della squadra, Kean ha osservato: "La Germania è una squadra forte, solida dietro, e l'hanno dimostrato anche oggi. Noi, invece, avremmo potuto fare meglio in difesa, soprattutto in alcuni frangenti della partita." Nonostante la sconfitta, l'attaccante non perde la fiducia e già guarda avanti con ottimismo: "Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo incontro. Andremo a Dortmund con l’obiettivo di ribaltare il risultato e cercare di qualificarsi. Siamo pronti a lottare fino alla fine."