Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi “perché sono loro che rappresentano il club nel mondo”

La mano dei tifosi sulla maglia Home del Borussia Dortmund per la stagione 2023/24. Il club della Bundesliga compie un ulteriore passo in avanti nel rapporto con il proprio pubblico e ha deciso di affidargli un compito prestigioso: disegnare la divisa da gioco che i calciatori indosseranno tra due stagioni. Una novità nel calcio d’elite e nei 112 anni di storia del Dortmund.

Anni in cui «abbiamo già visto innumerevoli maglie: dalle vere classiche alle maglie semplici, sgargianti, moderne o selvagge fino a – sì, bisogna ammetterlo – alcune scappatelle di moda ed errori totali. Ma ciò che tutte le maglie hanno in comune è che rappresentano la nostra comunità BVB nel mondo, che colleghiamo a ricordi e storie indescrivibili e che hanno sempre trovato critici e amanti», sottolinea il club nel presentare il nuovo progetto.

«Ma mentre non si potrà mai rendere giustizia al gusto di tutti, noi abbiamo pensato a qualcosa di speciale. Ecco perché questa volta vogliamo progettare insieme a tutti voi il nostro kit per la stagione 2023/24. Perché la nostra maglia ci accompagna nel bene e nel male. Pertanto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti: che siano all’uncinetto, dipinti, animati in 3D, non importa! Disegnate il kit!», l’annuncio della società.

Prendere parte al contest – per chiunque volesse partecipare – è semplice. Basta scaricare i template messi a disposizione dal Dortmund e disegnare il proprio modello da sottoporre al giudizio della giuria entro il 6 febbraio del 2022. Giuria che avrà il compito di selezionare i migliori nove modelli e di spedire nuovamente il pallone tra i piedi dei tifosi.

Sarà infatti il pubblico a votare – tra il 25 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022 – la nuova maglia Home. Il modello vincente sarà quello utilizzato per la produzione della divisa da gioco per il 2023/24. Piccola curiosità, nella giuria che selezionerà i nove lavori migliori saranno presenti anche Lucia Walter (di Puma) e soprattutto il calciatore – nonché capitano della squadra – Marco Reus. Lo riporta Calcio e Finanza.

5 MILA TIFOSI ALLO STADIO? UNA REGOLA NON UGUALE PER TUTTI