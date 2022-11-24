Hazard sulla protesta della Germania: "Pensino a giocare. Meglio non farla e vincere la partita"

Eden Hazard ha detto la sua circa la presa di posizione della Mannschaft, che prima del fischio d’inizio contro il Giappone ha posato per la foto di squadra con tutti i giocatori a tapparsi la bocca....

Edenha detto la sua circa la presa di posizione della Mannschaft, che prima del fischio d’inizio contro ilha posato per la foto di squadra con tutti i giocatori a tapparsi la bocca. Una sorta di protesta a seguito della decisione della FIFA che ha impedito a tutte le nazionali di indossare la fascia da capitano color arcobaleno con la scritta One Love: “Sarebbe stato meglio per loro se non lo avessero fatto e avessero vinto la partita. Siamo qui per giocare a calcio. Io non sono qui per dare messaggi politici, ci sono persone più preparate per me per questo. Dobbiamo focalizzarci sul calcio”.

ANTOGNONI: "ASSURDO PENSARE CHE NICO GONZALEZ SI RISPARMIASSE PER IL MONDIALE"

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