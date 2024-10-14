Nazione: “Stasera Gosens in campo con la Germania. Bove e Comuzzo spingono l’Italia Under 21”

Sono pochi i calciatori viola in Nazionale

Mai come stavolta i calciatori della Fiorentina prestati alle varie nazionali sono pochi. Restando alla prima squadra Palladino ha dovuto ‘cedere’ soltanto Gosens (chiamato dalla Germania in extremis), Bove, Comuzzo e Martinelli. A proposito dell’esterno tedesco, stasera sarà ancora tempo di Nations League con il match che la Germania giocherà contro l’Olanda. Domani invece scenderà in campo l’under 21, orfana di Kayode influenzato. Ma tra gli azzurrini ci sono Bove e anche Comuzzo, promosso dall’under 20 per l’infortunio di Viti. In programma alle 18.30 il match di qualificazione al prossimo Europeo contro l’Irlanda. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/