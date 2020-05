La Fiorentina non ha ancora richiamato Franck Ribery il quale si trova a Monaco, in Germania. È l’unico viola ad aver lasciato Firenze anche per continuare la sua riabilitazione nella sua casa. Il campione francese ha già la valigia pronta, aspetta solo il segnale dei dirigenti viola per prendere il suo volo privato e tornare così a Firenze. Lo riporta La Nazione.