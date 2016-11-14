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Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania"

Sento questo come il mio campionato, qui non c'è tattica ma più calcio d'attacco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2016 16:43
Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania" -
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Ante Rebic, attaccante di proprietà della Fiorentina ma in prestito all’Eintracht Francoforte, parla alla Bild del suo presente e del futuro: ‘Mi sento molto bene qui a Francoforte. Vorrei rimanere qui a lungo. Sento la Bundesliga come il mio campionato, perché meno tattico rispetto alla Serie A. Qui il gioco è più veloce, offensivo e meno legato all’aspetto tattico’.

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