Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania"

Sento questo come il mio campionato, qui non c'è tattica ma più calcio d'attacco

Ante Rebic, attaccante di proprietà della Fiorentina ma in prestito all’Eintracht Francoforte, parla alla Bild del suo presente e del futuro: ‘Mi sento molto bene qui a Francoforte. Vorrei rimanere qui a lungo. Sento la Bundesliga come il mio campionato, perché meno tattico rispetto alla Serie A. Qui il gioco è più veloce, offensivo e meno legato all’aspetto tattico’.

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