Schweinsteiger prese in giro l'Italia: "Vinceranno il mondiale". I tifosi italiani si vendicano sui social

Intervistato settimane fa dai microfoni dell'emittente televisiva canadese TSN Sports, l'ex Bayern Monaco ha risposto a precisa domanda. "Chi vincerà i Mondiali 2018?". Un interrogativo che ha destato...

Intervistato settimane fa dai microfoni dell'emittente televisiva canadese TSN Sports, l'ex Bayern Monaco ha risposto a precisa domanda. "Chi vincerà i Mondiali 2018?". Un interrogativo che ha destato l'ironia del centrocampista tedesco, che prima ha indicato l'Olanda - esclusa dal tabellone delle partecipanti - per poi indicare l'Italia, rimasta a casa per effetto del ko nello spareggio contro la Svezia a 60 anni dall'ultima volta: "L'Italia è con l'Olanda la favorita per il Mondiale".

I tifosi italiani hanno festeggiato per l'eliminazione della Germania prendendo in giro il centrocampista tedesco. Questi i commenti di vendetta maggiormente divertenti: