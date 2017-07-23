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Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania

Dopo aver concluso la prima parte della preparazione estiva nel ritiro di Moena, la Fiorentina è tornata in città. Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la Val di Fassa e la ripresa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 19:03
Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo aver concluso la prima parte della preparazione estiva nel ritiro di Moena, la Fiorentina è tornata in città. Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la Val di Fassa e la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì. Nell’agenda viola sono adesso in programma incontri amichevoli contro lo Sporting Lisbona del 29 luglio in Portogallo e le due in Germania prima contro l’Eintracht (1 agosto) e poi con il Wolfsburg dell’ex Mario Gomez (6 agosto).

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