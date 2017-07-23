Milic si presenta all'Olympiacos: "Voglio giocare la Champions e vincere l'ottavo titolo"
Prime dichiarazioni per Hrvoje Milic, che dopo solo una stagione con la maglia della Fiorentina si presenta all'Olympiacos: "Sono felice di essere qui, il mio obiettivo è quello di giocare in Champion...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 18:59
Prime dichiarazioni per Hrvoje Milic, che dopo solo una stagione con la maglia della Fiorentina si presenta all'Olympiacos: "Sono felice di essere qui, il mio obiettivo è quello di giocare in Champions ma anche di vincere l’ottavo titolo consecutivo, impresa mai riuscita all’Olympiacos. Spero di aiutare la squadra a farlo. Ho visto molti video del tifo molto caldo che c’è qui e spero che grazie a loro tutta la squadra sarà più forte”.