Notizie Milic Fiorentina

Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran
16 agosto 2019 10:26
Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"
22 febbraio 2018 13:57
Milic, il giocatore sempre piú vicino al Napoli
16 febbraio 2018 15:00
Milic dal sogno Champions allo svincolo: il Napoli ci pensa per sostituire l'infortunato Ghoulam...
13 febbraio 2018 16:01
Ex viola: Milic ottima opzione per la fascia sinistra del Napoli
12 febbraio 2018 18:28
Che fine hanno fatto le cessioni estive? Da Milic a Ilicic fino al traditore. Benassi ed Eysseric non sembrano mosse geniali...
13 gennaio 2018 13:34
Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze
25 novembre 2017 16:21
Milic saluta la Fiorentina: "È stato un grande anno a Firenze. Grazie a tutti i tifosi viola per il supporto"
26 luglio 2017 17:26
Milic si presenta all'Olympiacos: "Voglio giocare la Champions e vincere l'ottavo titolo"
23 luglio 2017 18:59
Ufficiale: Milic ceduto all'Olympiacos a titolo definitivo, il comunicato della Fiorentina
23 luglio 2017 18:53
ACF conferma, Milic è in Grecia per sostenere le visite mediche con l’Olympiakos. Lascia la Fiorentina
22 luglio 2017 10:13
Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro
22 luglio 2017 00:06
Anche Milic, Baez e Schetino a Careggi per sostenere le visite mediche
10 luglio 2017 12:47
Milic al lavoro anche in vacanza: vuole sorprendere Pioli ed i tifosi della Fiorentina che lo prendono in giro
29 giugno 2017 13:37
CorSport: se parte Milic Corvino va su Adrian Marin, il Villareal chiede...
15 giugno 2017 10:52
Milic sarà ceduto a fine stagione, Maxi Olivera e Salcedo...
26 aprile 2017 17:57
Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola
22 aprile 2017 23:04
Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
02 aprile 2017 17:36
Vecino: "Gol evitabile, Milic in avanti per sorprendere ma..."
15 dicembre 2016 22:33
TIRO MANCINO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
27 ottobre 2016 15:52
"Viola top club, città meravigliosa: voglio vincere in Italia e in Europa"
17 agosto 2016 16:34
UFFICIALE: Milic è viola, in serata arriva a Firenze, domani le visite
16 agosto 2016 17:48
Bjelanovic: "Per Milic siamo venuti incontro, Maganjic in primavera"
16 agosto 2016 15:09
Ecco chi è Milic, il terzino sinistro in arrivo a Firenze che ha stregato Sousa e Corvino
14 agosto 2016 20:09
Doppio colpo Fiorentina in Croazia, presi Milic e Maganjic. I dettagli dei due nuovi arrivi
14 agosto 2016 19:00
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