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Notizie Milic Fiorentina

Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran

16 agosto 2019 10:26

Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"

22 febbraio 2018 13:57

Milic, il giocatore sempre piú vicino al Napoli

16 febbraio 2018 15:00

Milic dal sogno Champions allo svincolo: il Napoli ci pensa per sostituire l'infortunato Ghoulam...

13 febbraio 2018 16:01

Ex viola: Milic ottima opzione per la fascia sinistra del Napoli

12 febbraio 2018 18:28

Che fine hanno fatto le cessioni estive? Da Milic a Ilicic fino al traditore. Benassi ed Eysseric non sembrano mosse geniali...

13 gennaio 2018 13:34

Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze

25 novembre 2017 16:21

Milic saluta la Fiorentina: "È stato un grande anno a Firenze. Grazie a tutti i tifosi viola per il supporto"

26 luglio 2017 17:26

Milic si presenta all'Olympiacos: "Voglio giocare la Champions e vincere l'ottavo titolo"

23 luglio 2017 18:59

Ufficiale: Milic ceduto all'Olympiacos a titolo definitivo, il comunicato della Fiorentina

23 luglio 2017 18:53

ACF conferma, Milic è in Grecia per sostenere le visite mediche con l’Olympiakos. Lascia la Fiorentina

22 luglio 2017 10:13

Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro

22 luglio 2017 00:06

Anche Milic, Baez e Schetino a Careggi per sostenere le visite mediche

10 luglio 2017 12:47

Milic al lavoro anche in vacanza: vuole sorprendere Pioli ed i tifosi della Fiorentina che lo prendono in giro

29 giugno 2017 13:37

CorSport: se parte Milic Corvino va su Adrian Marin, il Villareal chiede...

15 giugno 2017 10:52

Milic sarà ceduto a fine stagione, Maxi Olivera e Salcedo...

26 aprile 2017 17:57

Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola

22 aprile 2017 23:04

Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

02 aprile 2017 17:36

Vecino: "Gol evitabile, Milic in avanti per sorprendere ma..."

15 dicembre 2016 22:33

TIRO MANCINO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

27 ottobre 2016 15:52

"Viola top club, città meravigliosa: voglio vincere in Italia e in Europa"

17 agosto 2016 16:34

UFFICIALE: Milic è viola, in serata arriva a Firenze, domani le visite

16 agosto 2016 17:48

Bjelanovic: "Per Milic siamo venuti incontro, Maganjic in primavera"

16 agosto 2016 15:09

Ecco chi è Milic, il terzino sinistro in arrivo a Firenze che ha stregato Sousa e Corvino

14 agosto 2016 20:09

Doppio colpo Fiorentina in Croazia, presi Milic e Maganjic. I dettagli dei due nuovi arrivi

14 agosto 2016 19:00

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