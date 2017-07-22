ACF conferma, Milic è in Grecia per sostenere le visite mediche con l’Olympiakos. Lascia la Fiorentina

Milic lascia ufficialmente la Fiorentina e il ritiro di Moena, nel prossimo anno giocherà nel campionato greco

La Fiorentina comunica che questa mattina il calciatore Hrvoje Milic ha lasciato il ritiro di Moena per recarsi in Grecia, dove, nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche propedeutiche all’acquisto da parte dell’Olympiakos Pireo, squadra che disputerà i preliminari per la prossima Champions League. Milic, Classe ’89, nella scorsa stagione ha disputato 19 partite (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) realizzando 4 assist.