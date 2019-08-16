Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran
L'ex terzino sinistro della Fiorentina e Napoli, Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran. È squadra dell'Iran allenata dal mister italiano Stramaccioni.Ecco la foto di Milic s...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2019 10:26
L'ex terzino sinistro della Fiorentina e Napoli, Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran. È squadra dell'Iran allenata dal mister italiano Stramaccioni.
Ecco la foto di Milic sul profilo del zuo novo club.