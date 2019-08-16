Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran

L'ex terzino sinistro della Fiorentina e Napoli, Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran. È squadra dell'Iran allenata dal mister italiano Stramaccioni.Ecco la foto di Milic s...

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2019 10:26

Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com

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