Notizie Iran Fiorentina

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri
02 aprile 2026 22:13
"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"
11 marzo 2026 13:44
Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie
25 novembre 2022 13:53
Arrestato giocatore dell'Iran, accusato di aver infangato il regime di governo con la nazionale
24 novembre 2022 16:51
Italia ripescata al mondiale, ipotesi concreta. La Fifa vuole escludere l'Iran per le violenze sulle donne
21 ottobre 2022 14:09
È guerra, missili contro basi americane in Iraq, borse in picchiata. Voli annullati verso Iran e Iraq
08 gennaio 2020 04:32
Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran
16 agosto 2019 10:26
Montella, potrebbe tornare ad allenare ma stavolta ripartirebbe dall'Iran…
24 febbraio 2019 17:21
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