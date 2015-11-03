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Notizie Iran Fiorentina

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri

02 aprile 2026 22:13

"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"

11 marzo 2026 13:44

Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie

25 novembre 2022 13:53

Arrestato giocatore dell'Iran, accusato di aver infangato il regime di governo con la nazionale

24 novembre 2022 16:51

Italia ripescata al mondiale, ipotesi concreta. La Fifa vuole escludere l'Iran per le violenze sulle donne

21 ottobre 2022 14:09

È guerra, missili contro basi americane in Iraq, borse in picchiata. Voli annullati verso Iran e Iraq

08 gennaio 2020 04:32

Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran

16 agosto 2019 10:26

Montella, potrebbe tornare ad allenare ma stavolta ripartirebbe dall'Iran…

24 febbraio 2019 17:21

Tutunci: "Della Valle il problema della Fiorentina. Solo pubblicità da Firenze. Cecchi Gori diede tutto per la squadra"

27 settembre 2016 14:19

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