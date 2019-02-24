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Montella, potrebbe tornare ad allenare ma stavolta ripartirebbe dall'Iran…

L'Iran dopo aver disputato un bel mondiale in Russia facendo in totale 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle prossime qualificazioni per campionato del mondo ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 17:21
Montella, potrebbe tornare ad allenare ma stavolta ripartirebbe dall'Iran… -
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L'Iran dopo aver disputato un bel mondiale in Russia facendo in totale 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle prossime qualificazioni per campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la federazione Iraniana ha offerto un triennale all'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella. Il tecnico italiano reduce da due esoneri guadagnerebbe un milione e mezzo più bonus legati ai risultati raggiunti dall'Iran. Al momento l'ex giocatore della Roma si è preso qualche giorno di riflessione e a breve comunicherà la sua decisione.

Tuttosport

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