Arrestato giocatore dell'Iran, accusato di aver infangato il regime di governo con la nazionale

Una brutta notizia arriva per la nazionale dell'Iran al mondiale in Qatar, un giocatore è stato arrestato per aver protestato contro il governo

Le autorità iraniane hanno arrestato il celebre calciatore Voria Ghafouri con l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale (Team Melli) e di aver fatto propaganda" contro lo Stato. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. Secondo quanto riferito, il calciatore è stato arrestato dopo un allenamento della sua squadra Foolad Khuzestan per decisione dell'autorità giudiziaria. In passato, Ghafouri ha criticato regolarmente i problemi generali della società in Iran sui suoi social media.

LA PROMESSA DI BARONE

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