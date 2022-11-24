Barone promette: "Ai tifosi della Fiorentina possiamo dire che vogliamo migliorare ed essere più forti"
Il direttore generale Joe Barone ha parlato alla Rai ed ha toccato anche il tema delle ambizioni della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 15:52
Nel corso del suo intervento a TgR Toscana (CLICCA QUI PER LEGGERLE), il direttore generale della Fiorentina ha anche parlato del futuro della Fiorentina e delle sue ambizioni, queste le parole di Joe Barone: "Il regalo che possiamo fare alla tifoseria della Fiorentina è quello di migliorare, questo è il messaggio, migliorare e arrivare a livelli superiori rispetto a quelli dove siamo oggi”
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