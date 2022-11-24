Joe Barone: "Grandissimo rapporto con Gonzalez, tornerà a gennaio, la società è al suo fianco"

Barone è tornato ed ha chiarito definitivamente la questione Nico Gonzalez, il suo rapporto con la Fiorentina è salvo

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato al TgR Toscana, queste le sue parole:

"Quando fai una struttura come il Viola Park vuol dire che hai sognato in grande però ci sono dei passi da fare e ci vuole del tempo, al Viola Park non farà il ritiro solo la Fiorentina ma tutte le squadre del settore giovanile e anche la squadra femminile con i tifosi che possono stare intorno alla squadra ma ci sono dei lavori che ci aspettiamo, dalla tramvia al parcheggio.

Nico Gonzalez? Tutta al società è accanto a Nico, soprattutto a livello mentale perché è un periodo difficile. È tornato a Firenze saltando il Mondiale. Ma Nico lavora per tornare ad essere quello che era quando l'abbiamo comprato dalla Germania. Questo è molto importante, abbiamo un grandissimo rapporto. Lui tornerà a gennaio e sarà pronto per la seconda parte del campionato. Un regalo per i tifosi? Il regalo alla tifoseria è quello di migliorare, arrivare a livelli superiori rispetto a quelli dove siamo oggi"

LE PAROLE DI BERNARDESCHI

https://www.labaroviola.com/bernardeschi-a-firenze-mi-chiamavano-brunelleschi-succedeva-quando-giocavo-nella-fiorentina/193627/