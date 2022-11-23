Bernardeschi: "A Firenze mi chiamavano Brunelleschi, succedeva quando giocavo nella Fiorentina"

Federico Bernardeschi è ospite della trasmissione "Circolo dei Mondiali" ed ha parlato di diversi temi

Ospite su Rai Uno, Federico Bernardeschi, ha così parlato della decisione della FIFA di vietare di indossare la fascia color arcobaleno “One love” a supporto della comunità LGBTQ+:

“Il poter scegliere il proprio credo è inviolabile nella vita. Nessuno deve e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all’esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie, specie sui diritti civili. C’è chi ha combattuto negli anni passati e noi nel 2022 siamo ancora a dire: ‘Sì, ma…’. Non esiste

Cristiano Ronaldo? Avendolo vissuto di persona e visto lavorare ogni giorno, è davvero così. È lui che fa se stesso. E devo dire che c’è riuscito. Si parla sempre tanto di lui come di altri grandissimi campioni. Quando un uomo è in questa posizione credo non sia giusto giudicare quello che fa o non fa per la sua carriera, io ne sono qualcosa anche se non ho la sua risonanza mediatica. Se vorrà smettere smetterà, altrimenti continuerà. Sarà lui a decidere, come è giusto che sia. Cristiano Ronaldo a livello di educazione del lavoro e di mentalità e tutto il resto chi l’ha vissuto può solo ringraziarlo. Solo guardandolo era un esempio. Ognuno di noi vive delle transizioni nella vita e passa momenti differenti. Se ha fatto questa scelta col manchester se la sentiva. Sarà lui a far vedere ciò che è

Nel corso della trasmissione gli hanno anche chiesto come se era vero il soprannome di Brunelleschi, la sua risposta: "Si è vero a Firenze mi chiamavano Brunelleschi, ho giocato nella Fiorentina e mi è stato messo questo nome"

IL RETROSCENA DI MERCATO, LA FIORENTINA CI HA PROVATO PER ARNAUTOVIC

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