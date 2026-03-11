“Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale”

Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali ha appena dichiarato che la nazionale asiatica non prenderà parte ai Mondiali estivi negli Stati Uniti dopo la guerra che si sta combattendo in Medio Oriente con missili scagliati su Teheran e non solo. Ecco le sue parole: “Non abbiamo intenzione di partecipare ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti perché non vogliamo giocare in uno Stato che ci ha attaccato e ha ucciso in poco tempo tanti nostri civili. Questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader e ha intrapreso azioni malvagie contro di noi come due guerre fatte in nove mesi con tante perdite, per questo non abbiamo possibilità di partecipare.”

Le parole del ministro hanno chiuso qualsiasi possibilità di partecipazione che portano ad un nuovo scenario di ripescaggio, nonostante l’apertura di Trump per far partecipare l’Iran al Mondiale.