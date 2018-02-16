Milic, il giocatore sempre piú vicino al Napoli

Ai microfoni di Radio Crc ha parlato l'esperto della Rai Ciro Venerato. Queste le sue parole per quando riguarda Milic al Napoli

"Dopo la partita c'è stato un dialogo tra Giuntoli e Sarri sullo svincolato. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa pareggiare nelle partitelle l'11 contro 11. Un giocatore che possa dare il proprio contributo anche in corso d'opera. Nei prossimi 4,5 giorni il Napoli potrebbe tesserare Milic.Ci sono colloqui in corso con l'agente e che potrebbero essere approfonditi. Contratto dal 1 marzo al 30 giungo a 200 mila euro lordi, bonus esclusi (legati a presenze), senza nessun vincolo per il prossimo anno".