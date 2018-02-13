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Milic dal sogno Champions allo svincolo: il Napoli ci pensa per sostituire l'infortunato Ghoulam...

Come riporta Sky Sport, tra i giocatori presi in considerazione dal Napoli per sostituire l'infortunato Ghoulam ci sarebbe anche   Hrvoje Milic. L'ex terzino viola - classe '89 - ha concluso la sua sf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 16:01
Milic dal sogno Champions allo svincolo: il Napoli ci pensa per sostituire l'infortunato Ghoulam... -
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Come riporta Sky Sport, tra i giocatori presi in considerazione dal Napoli per sostituire l'infortunato Ghoulam ci sarebbe anche   Hrvoje Milic. L'ex terzino viola - classe '89 - ha concluso la sua sfortunata parentesi in Grecia svincolandosi  a gennaio dall'Olympiacos: il croato - che ad inizio stagione aveva dichiarato di voler giocare sempre in Champions e di voler vincere l'ottavo titolo con la formazione del Pireo - è più di una possibilità e gli azzurri starebbero pensando seriamente di ingaggiarlo.

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