Notizie Ghoulam Fiorentina

Nazione, la Fiorentina non molla Belotti: le cessioni di Pezzella e Milenkovic per favorire il suo acquisto?
06 giugno 2020 11:07
Nazione, la Fiorentina non molla Vertonghen. Il Napoli per Ghoulam vuole Pezzella
05 giugno 2020 11:28
Nazione, resta vivo l’interesse viola per Vertonghen. Ghoulam? La Fiorentina non molla la presa
03 giugno 2020 10:06
Gazzetta conferma, Ghoulam alla Fiorentina e Pezzella al Napoli. Non é solo un'idea, le ultime
01 giugno 2020 01:59
Nazione, Ghoulam? Il Napoli vuole lo scambio alla pari con Pezzella ma per la Fiorentina l'algerino non vale 20 milioni
31 maggio 2020 10:54
Nazione, a sinistra spunta il nome di Ghoulam: l’algerino verrà ceduto dal Napoli
30 maggio 2020 10:07
Primo cambio forzato del Napoli al 4', esce Mario Rui ed entra Ghoulam
09 febbraio 2019 17:46
Milic dal sogno Champions allo svincolo: il Napoli ci pensa per sostituire l'infortunato Ghoulam...
13 febbraio 2018 16:01
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
Il Napoli risponde subito alla Juventus. A Verona contro l'Hellas finisce 1-3, in gol Milik e Ghoulam
19 agosto 2017 22:53
Archivio