Il Napoli risponde subito alla Juventus. A Verona contro l'Hellas finisce 1-3, in gol Milik e Ghoulam
Esordio con vittoria anche per il Napoli di Maurizio Sarri al Bentegodi di Verona. Per i gialloblu in gol Pazzini su rigore
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 22:53
Prima giornata ed esordio con vittoria per il Napoli, pur con qualche sofferenza nel finale. Gli azzurri hanno piegato il Verona dell’ex Fabio Pecchia con due gol nel primo tempo, firmati da uno sfortunato autogol di Souprayen e da Milik. Nella ripresa arriva il tris di Ghoulam, mentre nel finale Pazzini accorcia su calcio di rigore (espulso Hysaj nell’occasione). Finisce dunque 3-1, Napoli che raggiunge la Juventus a quota tre punti.
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