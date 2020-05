Biraghi e Dalbert? C’è un nuovo nome a sinistra ed è quello di Faouzi Ghoulam, in uscita del Napoli dopo le ultime stagioni ricche di infortuni. Ha diverse richieste in Europa ma l’algerino preferirebbe rimanere in Italia. L’affare potrebbe chiudersi ad una buona cifra, la Fiorentina pensa a lui, in attesa di sapere di più sulla questione Biraghi-Dalbert. Lo riporta La Nazione.